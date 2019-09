Polizei Braunschweig

POL-BS: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hondelage 12.06.2019, 22.20 Uhr

In einer leichten Kurve kam ein Motorradfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt in Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagabend befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad die Tiefe Straße von Hondelage in Richtung Flughafen. Hierbei kam er aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve zu Fall, ohne dass ein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen sei.

Der Mann kontaktierte seinen Bekannten und schilderte ihm den Unfall. Dieser kam dem Verletzten sofort an der Unfallstelle zu Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Dieser brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

