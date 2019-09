Polizei Braunschweig

POL-BS: Falscher Wasserwerker erbeutet erneut Schmuck

Braunschweig (ots)

10.09.2019, vormittags Braunschweig, Güldenstraße

Erst am Mittwoch zeigte eine Rentnerin einen Trickdiebstahl an, der sich bereits am Dienstag ereignete.

Am Dienstagvormittag meldete sich ein angeblicher Wasserwerker telefonisch bei einer 79-jährigen Rentnerin in der Güldenstraße und gaukelte vor, die Leitungen kontrollieren zu müssen.

Kurz darauf erschien ein 40-50 Jahre alter, ungefähr 185 cm großer Mann bei der alten Dame und lotste sie unter einem Vorwand ins Badezimmer. Der Mann, der hochdeutsch sprach, ein Arbeiterhemd und eine Jeans anhatte, gab dann vor, noch einmal in die Küche zu müssen. Nach kurzer Zeit verschwand der Unbekannte dann wieder.

Am nächsten Morgen stellte die Rentnerin einen Teil ihrer Schmuckschatulle auf dem Fußboden fest. Der Unbekannte hatte diversen Schmuck aus dieser entwendet, ohne dass die Frau es bemerkt hatte. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell