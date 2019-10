POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Am 10. November musiziert das Landespolizeiorchester Baden - Württemberg zusammen mit dem Musikverein Stadtkapelle Bad Schussenried e.V. in Bad Schussenried.

Polizeipräsidium Ulm

Am 10. November musiziert das Landespolizeiorchester Baden - Württemberg zusammen mit dem Musikverein Stadtkapelle Bad Schussenried e.V. in Bad Schussenried.

In der Stadthalle Bad Schussenried wird am Sonntag, 10. November 2019 das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg gastieren. Es wird zusammen mit dem Musikverein Stadtkapelle Bad Schussenried e.V. ein Benefizkonzert geben. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit zeichnen das Landespolizeiorchester aus. Zusammen mit dem Musikverein Stadtkapelle Bad Schussenried e.V. möchten Sie die Musiker auf eine Reise durch die unerschöpfliche Welt der bekannten aber auch weniger bekannten Melodien mitnehmen. Dabei möchten die Musiker den Zuhörern die Klänge als Erlebnis bieten und sie für ein paar Stunden in andere Welten entführen. Der Erlös des Konzertes kommt dem Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm e.V. und der Jugendausbildung des Musikvereins Stadtkapelle Bad Schussenried e.V. zu Gute. Der Förderverein der Polizei legt Wert auf ein vertrauensvolles Zusammenwirken von Sicherheitspartnern. Außerdem pflegt er die Zusammenarbeit der Bevölkerung und der Polizei im Bereich der inneren Sicherheit. Darüber hinaus fördert er die Zivilcourage von Menschen. Das Konzert findet am Sonntag, dem 10. November 2019 um 18 Uhr in der Stadthalle Bad Schussenried statt. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Eintrittskarten erhalten Sie:

Bei der Tourist-Information im Rathaus, Wilhelm-Schussen-Straße 36, 88427 Bad Schussenried,

Beim Polizeiposten Bad Schussenried, Georg - Kaeß-Straße 16, 88427 Bad Schussenried,

Beim Polizeipräsidium Ulm, Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 0731/ 188-1111 An der Abendkasse.

