POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto aufgebrochen

Am Donnerstag machte ein Unbekannter in Heidenheim Beute.

Gegen 4.30 Uhr sah ein Zeuge wie sich ein Unbekannter an einem geparkten Opel zu schaffen machte. Der Unbekannte brach eine Tür an dem Fahrzeug auf. Aus dem Fahrzeug nahm er Werkzeuge mit. Diese lud er in schwarzen Kleinwagen und flüchtete. Die Polizei fandete nach dem Fahrzeug und seinem Fahrer. Die Suche blieb ergebnislos. Das Polizeirevier Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

