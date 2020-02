Polizei Essen

POL-E: POL-BN: Fahndungsrücknahme: 14-Jährige aus Wachtberg wohlbehalten angetroffen

Essen (ots)

Die seit den Vormittagsstunden des 07.02.2020 vermisste Jugendliche aus Wachtberg ist wohlbehalten angetroffen worden. Nach einem Zeugenhinweis traf eine Polizeistreife die Jugendliche am 21.02.2020, gegen 23:30 Uhr, im Citybereich von Sankt-Augustin wohlbehalten an. Die 14-Jährige wurde in die Obhut der erleichterten Eltern übergeben. Die Fahndungsmaßnahmen - zu denen insbesondere auch die Bildveröffentlichung gehörte - werden hiermit eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Leitstelle

Telefon: 0228 - 15 3016

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell