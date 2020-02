Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Jugendliche nach Einbruch in Kindertagesstätte festgenommen - Möglicherweise weitere Tatverdächtige flüchtig

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Die Polizei hat am Sonntag, 23. Februar, auf der Hövelstraße zwei mutmaßliche jugendliche Einbrecher festgenommen. Gegen 3.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass zwei Personen über den Zaun einer Kindertagesstätte geklettert seien. Als Die Beamten dort eintrafen, konnten sie Licht in der Kindertagesstätte sehen. In der Kita trafen die Polizisten dann auf zwei Jugendliche, die gerade das Büro durchwühlten. Die 14- und 15-Jährigen wurden vorläufig festgenommen. Der 14-Jährige hatte bei der Tat einen Schlagring dabei. Auf der Anfahrt zum Tatort bemerkten die Polizisten, dass in einer nahegelegenen Schule ein optischer Einbruchsalarm ausgelöst war. Sie alarmierten daraufhin weitere Einsatzmittel, die auch das Schulgebäude überprüften. Hier konnten die Beamten ein aufgehebeltes Fenster feststellen. Ob für den Einbruch in die Schule ebenfalls die beiden Jugendlichen oder andere Täter verantwortlich sind, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die 14- und 15-Jährigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Da es möglicherweise weitere Mittäter oder Beteiligte gibt, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

