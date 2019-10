Innenministerium NRW: Einladung IM NRW zur Fachtagung Rechtsextremismus

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Einladung IM NRW zur Fachtagung Rechtsextremismus

Einladung zum Pressetermin Fachtagung "Rechtsextremismus"

der schreckliche Mord an Walter Lübcke und der antisemitisch motivierte Angriff auf eine Synagoge in Halle haben mit aller Härte und Grausamkeit gezeigt, wie gegenwärtig die Bedrohung und Gefahren durch den Rechtsextremismus sind. Um Möglichkeiten für einen Informationsaustausch zu diesem Phänomenbereich des Extremismus zu bieten, hat Innenminister Herbert Reul zu einer Fachtagung "Rechtsextremismus - Aktuelle Entwicklungen und Erscheinungsformen" eingeladen. Zu den Referenten gehören unter anderem Prof. Dr. Peter Neumann vom King's College in London, der Bürgermeister von Altena Dr. Andreas Hollstein und Professor Dr. Andreas Zick von der Universität Bielefeld.

Zeit: Montag, 4. November 2019, 10.00 - 16.00 Uhr Ort: Innenministerium NRW, Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf

Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein.

Interessierte Journalisten bitten wir, sich bis zum 31. Oktober 2019, 17:00 Uhr unter der Email-Adresse pressestelle@im.nrw.de anzumelden.

