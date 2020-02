Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Recke (ots)

Eine 57-jährige Fahrradfahrerin aus Recke befuhr am Freitag (07.02.2020), gegen 15.40 Uhr, die Neuenkirchener Straße in Richtung Recke. In Höhe der Hausnummer 40 wurde die Fahrradfahrerin von einem SUV an einer Engstelle ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholt. Die Fahrradfahrerin kam beim Ausweichen zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des SUV war etwa 60 bis 70 Jahre alt und hatte vom Oberkörper her eine kräftige Gestalt. Bei dem Pkw handelte es sich um einen dunklen SUV, ein Fahrzeugkontakt fand nicht statt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

