Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch Bäckerei

Lotte (ots)

Im Zeitraum zwischen dem Dienstagnachmittag (11.02.2020) 16.30 Uhr und dem frühen Mittwochmorgen (12.02.2020) 05.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Bäckerei an der Bahnhofstraße. Nachdem sie die Eingangstür aufhebelt hatten, durchsuchten sie in dem Ladenlokal diverse Schränke. Zudem hebelten die Einbrecher weitere Türen und einen Tresor auf. Aus dem Safe wurden Bargeld sowie Gutscheine entwendet. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu den Tätern vor. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

