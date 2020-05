Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Hühnerdiebstahl in der Nacht

Heek (ots)

In der Bauerschaft Wext entwendeten Diebe in der Nacht zum Montag vier Legehennen und einen Hahn. Der Hühnerhalter gab an, dass er gegen 04.00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hühnerstall gehört, sich aber nichts dabei gedacht habe. Bei den Hühner handelt es sich um normale Legehühner. Der Hahn ist aber ein sehr großes Tier der Rasse "Brahma" mit weiß-goldenem Gefieder. Die Läufe (Beine) sind auch weiß befiedert. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

