Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungsbrand in Maumke

Maumke (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Eichenstraße in Maumke zu einem Brand. Gegen 19.50 Uhr hielten sich zwei junge Frauen in einer Dachgeschosswohnung auf und hörten aus dem Badezimmer einen lauten Knall. Als die Wohnungsmieterin nachsah, stand das Badezimmer bereits in Flammen. Beide verließen sofort die Wohnung, verständigten die Feuerwehr Lennestadt und wurden anschließend durch Rettungskräfte betreut. Alle anderen anwesenden Bewohner konnten rechtzeitig das Objekt verlassen. Der Brandermittler der Olper Polizei stellte am Mittwoch einen elektrotechnischen Defekt in einem Durchlauferhitzer fest. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

