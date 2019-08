Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rollerfach geplündert/Schlägerei mit Pfefferspray

Lüdenscheid (ots)

An der Schiefen Ahelle machte sich ein Unbekannter am Donnerstagabend am Helmfach eines Motorrollers zu schaffen. Er entwendete zwischen 20.45 und 23.30 Uhr Papiere, Helm und Schlüssel aus dem Behälter des am Straßenrand geparkten Krades.

Die Polizei rückte am Donnerstag kurz vor 23 Uhr nach einer handfesten Auseinandersetzung vor einer Spielhalle an der Sauerfelder Straße aus. Drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 21 Uhr gerieten in einen Streit, in dessen Verlauf auch ein Pfefferspray zum Einsatz kam. Sie wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung.

