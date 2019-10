Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW streift Radfahrerin und flüchtet

Attendorn (ots)

Attendorn - Am Montagnachmittag befuhr eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad um 15:20 Uhr die L 880, von der B 236 kommend, in Richtung St. Claas. In Höhe des dortigen Betonwerks wollte sie nach links abbiegen. Hierzu hatte sie sich in der Fahrbahnmitte eingeordnet und den linken Arm ausgestreckt, um die Absicht abzubiegen, anzuzeigen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie kurz anhalten. Ein weißer PKW mit Olper Zulassung näherte sich von hinten und überholte sie. Hierbei streifte er sie an dem ausgestreckten linken Arm. Die Geschädigte wurde durch die Berührung leicht verletzt, kam allerdings nicht zu Fall. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne anzuhalten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell