Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tödlicher Arbeitsunfall in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Am Montag (14.10.2019) kam es in Finnentrop, Am Lennedamm in einem handwerklichen Holzbetrieb zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 26-Jähriger in einen Silobehälter und wurde unter Holzspänen begraben. Nachdem die Feuerwehr das Silo aufgeschnitten hatte, konnte der Mitarbeiter nur noch tot geborgen werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden derzeit ermittelt. Der betriebliche Arbeitsschutz aus Arnsberg ist informiert.

