Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Olpe- Am Sonntagnachmittag (13. Oktober) zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr hat ein derzeit noch unbekannter Pkw-Fahrer einen schwarzen Ford Kuga mit Siegener Zulassung auf der Kardinal-von-Galen-Straße, vermutlich bei einem Parkvorgang, beschädigt und leitete anschließend keine entsprechende Schadensregulierung ein. An dem Ford entstand ein Schaden hinten links im vierstelligen Bereich. Das Verursacherfahrzeug dürfte bei dem Rangiermanöver vorn rechts beschädigt worden sein. Da es sich bei dem Unfallort um eine Einbahnstraße handelt, ist es nur möglich, in die dort vorhandenen Parktaschen vorwärts einzuparken. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei.

