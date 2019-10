Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mann mit über 5 Promille angetroffen

Olpe (ots)

Der Polizei wurde am Dienstag gegen 19.10 eine hilflose Person vor dem Amtsgericht an der Bruchstraße gemeldet. Sie trafen einen 44-Jährigen an, der offensichtlich nicht mehr in der Lage war, selbständig und ohne Eigengefährdung nach Hause zu gehen. So nahmen ihn die Beamten zu seinem Schutz in Gewahrsam. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 5 Promille. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde er wieder entlassen.

