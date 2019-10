Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 74-Jährige leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Hundemstraße in Altenhundem am Dienstag (15. Oktober) gegen 9.50 Uhr wurde eine 74-Jährige leicht verletzt. Ein 68-Jähriger fuhr auf einem Parkplatz mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah er das hinter ihm parkende Fahrzeug der Verletzten, sodass es zum Zusammenstoß kam. Da die 74-Jährige gerade von der Beifahrerseite aus eine Parkscheibe auslegen wollte, schlug die Beifahrertür ihr gegen den Kopf. Ein Rettungswagen behandelte die Verletzte ambulant. Es entstand ein geringer Sachschaden.

