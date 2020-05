Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu: "Im fremden Hausflur übernachtet"

Bocholt (ots)

In der genannten Meldung ist ein falscher Wochentag aufgeführt worden: Zu dem beschriebenen Vorfall kam es nicht am Donnerstag, sondern am gestrigen Dienstag, 19.05.2020. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4602148

