Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert gefahren

Bocholt (ots)

Berauscht hat ein Autofahrer am Dienstag seinen Wagen durch Bocholt gesteuert. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er am Nachmittag die Ludwig-Erhard-Straße befuhr. Ein Test deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1 Promille hin, ein weiterer Test schlug positiv an auf Drogenkonsum. Die Beamten untersagten dem 53-Jährigen die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm dem Fahrer Blutproben.

