POL-BOR: Gronau-Epe - Weiterer sakraler Gegenstand entwendet

Gronau (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Gronau-Epe eine Jesus-Figur gestohlen. Die Täter stahlen sie aus einer Wegkapelle am Nienborger Damm. Eine ähnliche Tat hatte sich im gleichen Zeitraum ganz in der Nähe ereignet: Wie berichtet, hatten Diebe aus einer Kapelle am Nienborger Damm eine Darstellung der Heiligen Katharina entwendet. Die beiden Tatorte liegen etwa 300 Meter voneinander entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

