POL-BOR: Isselburg - Nach Unfall über die Grenze geflüchtet

Erst landete ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstagabend in Isselburg im Straßengraben, dann flüchtete er zu Fuß vor der Polizei über die niederländische Grenze - dort konnten ihn Beamte der Politie/NL kurz darauf festnehmen.

Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 21.45 Uhr am Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Hahnerfeld. Der 26-jährige Isselburger hatte sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt. Er fuhr vom Parkplatz der Gaststätte los, kam mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, landete im Graben und fuhr sich fest. Als alarmierte Polizeibeamte am Unfallort eintrafen, flüchtete der Mann in einen nahen Wald - zuvor hatte er noch erklärt, das Fahrzeug gestohlen zu haben. Die Beamten folgten ihm, verloren ihn jedoch aus den Augen.

Ein Polizeihubschrauber konnte den Flüchtigen schließlich auf niederländischem Staatsgebiet ausmachen. Die gelungene grenzüberschreitende Zusammenarbeit der deutschen Polizei mit ihren niederländischen Kollegen fand dort schließlich einen erfolgreichen Abschluss: Beamte der Politie konnten am Anholtseweg in Dinxperlo einen Pkw stoppen, in den der 26-Jährige zuvor gestiegen war. Dieser hatte sich erfolglos unter einer Decke auf dem Rücksitz versteckt; am Steuer saß ein 53-jähriger Niederländer. Die Beamten brachten den 26-Jährigen zur Polizeiwache in Doetinchem.

Weitere Ermittlungen ergaben keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Isselburger das Auto wirklich gestohlen hatte, mit dem es zu dem Unfall gekommen war - nach Angaben des Halters hatte er das Fahrzeug mit dessen Einverständnis genutzt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro; der Fahrer war unverletzt geblieben.

