Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kind stürzt bei Ausweichmanöver

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hatte sich ein Kind aus Ahaus am Dienstag bei einem Ausweichmanöver zugezogen. Der 11-jährige Junge berichtete, dass er mit seinem Fahrrad einem einparkenden Auto auf der Wallstraße ausgewichen sei. Zuvor habe der Fahrer des schwarzen BMWs gegen 15.00 Uhr vorwärts in eine Parklücke vor dem Rathausplatz eingeparkt. Der Autofahrer sei aber nochmals rückwärts gefahren, um den Stand des Autos zu korrigieren. Um eine Kollision zu verhindern, sei er ausgewichen und dabei gestürzt. Der Autofahrer und seine Mitfahrerin hätten einen Parkschein gezogen, sich aber nicht um ihn gekümmert. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell