Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sahlkamp: Polizei fasst Kokaindealer

Hannover (ots)

Im Verlauf einer Kontrolle am Montagnachmittag (15.07.2019) haben Polizeibeamte am Zehlendorfweg (Sahlkamp) einen 24 Jahre alten, mutmaßlichen Kokaindealer festgenommen. In einer Tüte, die der Mann kurz zuvor bei einem Fluchtversuch fallen gelassen hat, haben die Beamten rund 100 Gramm Kokain gefunden.

Der Mann war gegen 16.50 Uhr der Besatzung eines Streifenwagens aufgefallen, weil er sich im Gespräch mit einem anderen Mann am Straßenrand auffällig verhielt. Als die Beamten die beiden kontrollieren wollten, unternahm der Verdächtige einen Fluchtversuch, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt und festgenommen werden. In einer Tüte, die der 24-Jährige während seiner Flucht weggeworfen hatte, fanden die Beamten rund 100 Gramm Kokain, verpackt in kleineren Einheiten. Da Fluchtgefahr besteht, wurde der Mann am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. /isc, ahm

