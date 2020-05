Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lkw prallt auf Pkw

Gronau (ots)

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Gronau abgespielt hat. Ein 20-Jähriger aus Ommen (NL) befuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem Lkw die B70 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Gronau. Dabei bemerkte der Niederländer zu spät, dass vor ihm der Wagen eines 63-Jährigen aus Lochem (NL) verlangsamt hatte. Dieser wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Pkw und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, ebenso seinen niederländischen Beifahrer, einen 74-jährigen Almeloer.

