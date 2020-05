Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Heiden (ots)

Eine Handtasche hat ein Unbekannter am Montag in Heiden entwendet. Eine Bocholterin hatte ihren weißen Citroen auf einem Parkplatz an der Rekener Straße gegen 14.50 Uhr abgestellt. Als sie ca. 16.55 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, war die Heckscheibe eingeschlagen und eine im Kofferraum zurückgelassene Handtasche fehlte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. Die Polizei weist erneut darauf hin, nach Möglichkeit keine Wertgegenstände im Pkw zurückzulassen. Autos sind keine Tresore!

