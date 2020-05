Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wagen angefahren und geflüchtet

Gronau (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Montag in Gronau auf eine Autofahrerin: Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, fand sie den schwarzen Ford Fiesta beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

