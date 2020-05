Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneut mit E-Scooter unversichert unterwegs

Bocholt (ots)

Er ist leise, flott und nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen: Ein E-Scooter hat seinem Besitzer in Bocholt erneut Ärger eingebracht. Denn der Mann nutzte das elektrisch angetriebene Fahrzeug wider besseren Wissens, als Polizeibeamte ihn am Montag auf dem Sankt-Georg-Platz kontrollierten. Obwohl der Bocholter sich schon vor einiger Zeit eine entsprechende Anzeige eingehandelt hatte, war er weiter mit seinem E-Scooter auf öffentlichen Straßen und Wegen unterwegs. Schuldbewusst zeigte sich der 23-Jährige nicht - im Gegenteil: Er kündigte den Beamten gegenüber an, auch weiterhin mit dem E-Scooter fahren zu wollen. Daraufhin blieb es nicht bei einer erneuten Strafanzeige - die Polizeibeamten stellten den E-Scooter sicher.

E-Scooter sind wegen ihrer Betriebsgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h grundsätzlich nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Weiterführende Informationen gibt es unter https://polizei.nrw/e-scooter.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell