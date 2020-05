Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrorad gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Pedelec haben Unbekannte am Samstag in Bocholt gestohlen. Das grau lackierte Zweirad vom Typ Raleigh Kent LTD hatte verschlossen und angekettet am Bahnhof an der Hindenburgstraße gestanden. Dort muss es zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr zu der Tat gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

