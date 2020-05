Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Weiterer Einbruchsversuch angezeigt

Bocholt (ots)

In Bocholt-Stenern ist es zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte, durch die Garage in ein Wohnhaus an der Straße "Im Ellerbrock" zu gelangen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Wie berichtet, hatten sich in der Nacht zu Sonntag vier ähnlich gelagerte Taten in dem Bocholter Ortsteil ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

