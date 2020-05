Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Diebe flüchten

Gronau (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat eine Zeugin zwei mutmaßliche Pedelec-Diebe am Montag in Gronau. Die Frau traf gegen 14.00 Uhr auf die beiden, als diese das Schloss des Zweirades aufbrechen wollten. Zuvor hatten die Täter es aus einer Garage an der Sonnenstraße entwendet und an eine Stelle in der Nähe getragen, an der sie sich unbeobachtet glaubten. Als die Zeugin daraufhin die Polizei verständigen wollte, flüchtete das Pärchen und ließ das gestohlene Rad zurück. Beschreibung: Beide waren etwa 35 bis 40 Jahre alt und von ungepflegter Erscheinung. Der Mann trug eine Brille, die Frau hatte lockige dunkle Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

