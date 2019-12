Polizei Münster

POL-MS: Pkw kollidiert mit Radfahrerin an der Mauritzstraße

Münster (ots)

Am Dienstagvormittag (24.12., 11:00 Uhr) kollidierte ein Pkw an der Mauritzstraße mit einer 31-jährigen Radfahrerin. Die junge Frau fuhr mit ihrer Leeze auf dem Radweg der Mauritzstraße stadtauswärts. Der 70-jährige Mann aus dem Taunus kam mit seinem Opel aus der Winkelstaße und bog nach rechts auf die Mauritzstraße ab. Dabei übersah er nach eigenen Angaben die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 31-Jährige stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Mauritzstraße in Richtung Innenstadt für rund eine halbe Stunde gesperrt.

