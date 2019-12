Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht

Raesfeld (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte am Montag ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld. Eine 29-jährige Autofahrerin befuhr gegen 08.30 Uhr die B224 in Richtung Dorsten. Als sie nach rechts in die Straße Feldgraben abbog, stieß sie mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die Dorstenerin rutschte über die eisglatte Fahrbahn und prallte gegen ein Stop-Schild. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Wagen soll es sich um einen silber lackierten Kombi mit einem männlichen Fahrer handeln.

Die Polizei bittet Zeugen und den Fahrer sich bei der Polizei zu melden: Tel.: (02861) 9000.

