Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Geschäftsräume

Raesfeld (ots)

Gewaltsam eine Tür aufgeknackt und so Zugang zu einem Geschäftsgebäude verschafft haben sich unbekannte Täter in Raesfeld. Im Hausflur hebelten die Täter eine Tür auf und gelangten in eines der Geschäfte an der Silvesterstraße. In den Räumlichkeiten flexten sie einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld, Postwertzeichen und mehrere Stangen Zigaretten. Der Einbruch ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag, 08.40 Uhr. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell