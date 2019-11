Polizei Essen

POL-E: Mülheim a. d. Ruhr: Unbekannte Frau hebt unrechtmäßig Bargeld ab - Fotofahndung - Wer kennt die Frau?

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Eine bislang unbekannte Täterin hob am 5. Mai 2019 mit einer fremden EC-Karte Bargeld im Wert von über 1000 Euro an einem Geldautomaten an der Kaiserstraße ab. Wie die Frau zuvor in den Besitz der EC-Karte gekommen ist, ist bislang nicht bekannt. Der rechtmäßige Eigentümer trug die Bankkarte in der Innenseite seiner Jacke, als er auf einem Waldweg medizinische Hilfe benötigte und in ein Mülheimer Krankenhaus eingeliefert wurde. Gegen 21:09 Uhr hob die mutmaßliche Betrügerin das Bargeld am Geldautomaten des Katholischen Krankenhauses ab. Die Polizei sucht nun nach der Identität und dem Aufenthaltsort der Frau. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell