POL-E: Mülheim an der Ruhr: Fotofahndung nach unbekannten EC-Karten-Dieben - Foto - Wer kennt die abgebildete Frau und/oder den abgebildeten Mann?

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt I: Die Polizei sucht nach zwei Unbekannten, die Anfang April die EC-Karte einer Seniorin gestohlen haben sollen. Am 9. April soll die Unbekannte damit um 16:45 Uhr Bargeld an einem Geldautomaten im Forum abgehoben haben. Einen Tag später (10. April) soll gegen 16:40 Uhr an einem Geldautomaten in der Schloßstraße eine weitere Bargeld-Abholung durch den Unbekannten erfolgt sein. Dabei wurden beide Unbekannte gefilmt.

Mit diesen Bildern aus den Videos sucht die Polizei nun die Unbekannten. Wer kennt den abgelichteten Mann/die abgelichtete Frau oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat KK 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SyC

