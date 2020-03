Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelec entwendet

Rhede (ots)

Ein Pedelec aus einem Fahrradgeschäft an der Deichstraße entwendet hat ein Unbekannter am Dienstag in Rhede. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 04.10 Uhr eine männliche Person, die ein Fahrrad aus dem Verkaufsraum schob und verständigte die Polizei. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarz lackiertes Pedelec der Marke Gudereit. Der Tatverdächtige war circa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und trug eine schwarze Sturmmaske.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell