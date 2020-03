Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Drei Verletzte bei Unfall

Heek (ots)

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Heek dar. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr gegen 05.00 Uhr die B70 aus Heek kommend in Richtung Metelen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung des Straßengrabens und blieb auf dem Dach liegen. Ein 47-jähriger Stadtlohner, der auf dem Beifahrersitz gesessen hat, zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer aus Stadtlohn sowie ein 29-jähriger Mitfahrer aus Vreden wurden aufgrund von leichten Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die B70 halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell