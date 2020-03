Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ein leicht verletzter Motorrollerfahrer

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 50-jähriger Motorrollerfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn erlitten. Ein 42-jähriger Stadtlohner befuhr gegen 08.30 Uhr die K35 aus Legden kommend in Richtung Stadtlohn. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Büren übersah er den Motorrollerfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr aus Richtung Gescher kommend befand. Der 50-Jährige wich dem Auto mit Anhänger aus und kam dabei zu Fall. Der entstandene Schaden liegt circa bei 500 Euro.

