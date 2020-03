Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflüchtiger leistet Widerstand

Rhede (ots)

In der Polizeizelle endete die Nacht zum Samstag für einen jungen Mann in Rhede: Der 19-Jährige aus Rhede steht im Verdacht, alkoholisiert einen Verkehrsunfall an der Spolerstraße verursacht zu haben. Dort fanden Polizeibeamte zwei beschädigte Leitpfosten und ein abgefallenes Kennzeichen. Ermittlungen führten zur Wohnanschrift des jungen Mannes. Von dort versuchte dieser zunächst zu flüchten. Die Beamten stellten den Flüchtigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Hierbei sperrte sich der 19-Jährige und zeigte sich aggressiv und respektlos. Ein Arzt entnahm dem Verdächtigen eine Blutprobe, um den Alkohol- und nicht auszuschließenden Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 22.40 Uhr, und Samstag, 00.30 Uhr. Wer Hinweise zum Unfall gegen kann, möge sich bitte beim Verkehrskommissariat Bocholt melden unter: Tel. (02871) 2990.

