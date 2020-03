Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Berauscht gefahren

Unfall verursacht

Rhede (ots)

Gegen einen Baum geprallt ist am Sonntag gegen 06.40 Uhr ein Autofahrer aus Rhede. Ein aufmerksamer Zeuge hinderte den Fahrer daran von der Unfallstelle an der Theresienstraße / Elisabethstraße zu flüchten. Er versperrte ihm mit seinem Wagen den Weg und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert seinen Pkw geführt hat. Ein Drogentest schlug zu dem positiv auf Memphetamin und Cannabis an. Ein Arzt entnahm dem Bocholter eine Blutprobe, um den Drogen- und Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt, der Verkehrsunfallflucht und der Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 17.000 Euro.

