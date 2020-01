Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: 11-jähriger Fahrradfahrer gestürzt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Bonn (ots)

Ein 11-jähriger Junge ist am vergangenen Freitag (17.01.2020) bei einem Verkehrsunfall in Endenich glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Der Junge war auf seinem Fahrrad gegen 14:50 Uhr auf der Straße Auf dem Hügel in Richtung Dransdorf unterwegs. Auf der Höhe des Banhhofs Endenich wurde er in einer Fahrbahnverengung von einem schwarzen SUV (Marke Audi oder BMW) überholt. Dies mit so geringem Seitenabstand, dass der 11-Jährige sein Rad nach rechts lenkte, mit der Bordsteinkante in Berührung kam und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden an den Knien und Armen zu. Der SUV setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten mögliche Zeugen des Unfalls, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Wagen machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell