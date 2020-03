Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht auf Parkplatz

Raesfeld (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Auto in Raesfeld hinterlassen. Der beschädigte schwarz lackierte Multivan stand am Freitag in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Leinenweberstraße. Der Verursacher sprach ein Kind an, das in dem Auto wartete, verließ aber dann die Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Borken zu melden unter Tel.: (02861) 9000.

