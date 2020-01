Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach)90-jähriger Vermisster wohlbehalten aufgefunden 12.01.2020 16.30 Uhr bis 23 Uhr

Lauterbach (ots)

Die Suche nach einem 90-jährigen vermissten Mann hielt am Sonntag zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte in Atem. Über 100 eingesetzte Helfer der Feuerwehr Lauterbach, des Rettungsdienstes Rottweil und verschiedenen Polizeidienststellen machten sich ab Sonntagnachmittag rund um Lauterbach auf die Suche nach dem betagten Mann. Sie wurden unterstützt von einem Polizeihubschrauber und Suchhunden. Gegen 23 Uhr fanden Kräfte der Feuerwehr den wohlauf wirkenden Mann schließlich in einem leerstehenden Gebäude neben einem Wanderweg etwa zwei Kilometer von seiner Wohnadresse entfernt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

