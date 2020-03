Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Navigationsgeräte entwendet

Bocholt (ots)

Gleich zwei Mal haben Unbekannte Navigationsgeräte aus geparkten Autos in Bocholt gestohlen. Die Täter erbeuteten die Geräte aus einem Toyota und einem BMW, die an der Rembrandstraße standen. Aus dem BMW entwendeten die Täter zudem die Verkleidung der Mittelkonsole, die Tachoeinheit und das Lenkrad. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 10.00 Uhr. Bislang ist unbekannt, wie die Täter in die Autos eingedrungen sind. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Kriminalkommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

