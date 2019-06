Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstagmorgen kurz vor 8 Uhr ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer bei seiner Fahrt in der Straße "In der Hohl" zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Via Rettungshubschrauber wurde der Mann nach der Erstbehandlung in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell