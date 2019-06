Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aus Hockenheim stammender Rennradfahrer zog sich am Samstagmittag bei einem Unfall schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Schwetzinger Krankenhaus eingeliefert werden. Der 58-Jährige verlor beim Abbiegen von der Straße "Walzrute" in die Bgm.-Willinger-Straße vermutlich infolge eines Bremsfehlers die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf einen auf dem Gehweg befindlichen Betonpoller. Ob bzw. in welcher Höhe Schaden am Rennrad entstand, ist bislang noch nicht geklärt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell