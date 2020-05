Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Akku gestohlen

Gronau (ots)

Den Akku eines Pedelecs haben Unbekannte am Samstag in Gronau gestohlen. Sie montierten das Zubehörteil der Marke Bosch von einem Zweirad ab, das am Nachmittag verschlossen an der Neustraße/Ecke Kircheninsel gestanden hatte. Die Besitzerin des Pedelecs entdeckte die Tat gegen 17.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

