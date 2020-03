Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche im Kreisgebiet

Düren/Titz (ots)

Drei Mal suchte und sicherte die Kriminalpolizei am Wochenende Spuren von Wohnungseinbrechern.

Zunächst wurden die Beamten am Samstag zu einem Tatort in der Straße "Altenteich" in Düren gerufen. Hier hatten bislang unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus betreten und anschließend eine Wohnung in einem der oberen Geschosse aufgesucht. Deren Wohnungstür hebelten sie auf, begaben sich in die Räume und durchsuchten diese nach verwertbarem Diebesgut. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:40 Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher unter anderem Schmuck und Kleidungsstücke.

Zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr am selben Tag stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Komm" in Derichsweiler ein. Dies gelang ihnen durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters. Im Haus durchsuchten die Einbrecher zahlreiche Schränke, ob sie daraus etwas entwenden konnten steht noch nicht fest. Allerdings nahmen sie einen Tresor mit. Allein wegen dessen Größe und Gewicht kann davon ausgegangen werden, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss, die möglicher Weise auch mit einem Fahrzeug unterwegs waren.

Ebenfalls durch ein Kellerfenster versuchten Einbrecher, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Poststraße in Titz-Hasselsweiler zu verschaffen. Ins Haus gelangten der oder die Täter allerdings nicht. Der Einbruchversuch fand statt zwischen Samstagabend, 23:30 Uhr und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr.

Kurioses ereignete sich am Samstagnachmittag in Düren-Birkesdorf. Hier klingelte es gegen 16:00 Uhr an einem Haus in der Zollhausstraße. Noch bevor die Bewohnerin die Tür öffnete, machte sich von außen jemand mit einem Schlüssel am Schloss der Eingangstür zu schaffen. Als die Tür dann von den Bewohnern geöffnet wurde, erklärte ein ihnen gegenüber stehender Mann, er habe soeben einen Schlüsselbund vor dem Haus gefunden und wolle nun testen, ob sich damit die Haustür öffnen lasse. Der Mann entfernte sich und ließ den Schlüssel zurück - der im Übrigen nicht zum besagten Haus gehörte. Ob es sich bei diesem Vorgehen um einen möglichen Einbruchversuch handelt, kann nicht gesagt werden. Der Schlüssel wurde der Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell