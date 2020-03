Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksame Zeugen führen die Polizei zum Unfallflüchtigen

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 03:15 Uhr beschädigte der Führer eines silbernen Pkw Kia auf dem Parkplatz des "McDonalds" im Gewerbegebiet "Im großen Tal" in Düren-Birkesdorf beim Ausparken den schwarzen Pkw BMW einer 22-jährigen Dürenerin. Der Fahrzeugführer des Pkw Kia entfernte sich, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Durch aufmerksame, anwesende Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen Pkw sowie die Beschreibung des Fahrzeugführers festgehalten werden. Zeitnahe Ermittlungen an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters führten zur Feststellung des beteiligten Pkw Kia sowie des zugehörigen 22-jährigen Fahrzeugführers. Da dieser deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss stand und zudem Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des alkoholisierten Pkw-Fahrers wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell