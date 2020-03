Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach nächtlichem Raub

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde einem Mann aus Albanien in der Nordstadt Bargeld geraubt. Der Geschädigte musste aufgrund erlittener Blessuren im Krankenhaus aufgenommen werden.

Gegen 01:30 Uhr kam es auf der Alten Jülicher Straße zum Angriff auf den 28 Jahre alten Geschädigten, der Zeugenangaben zufolge von zwei Schwarzafrikanern attackiert wurde. Die Täter sollen ihn überraschend überfallen haben, als er aus einem Hauseingang trat. Dabei, so der sichtlich durch Schläge gezeichnete Mann, habe man ihm die Jacke ausgezogen, in der sich sein auf der Reise mitgeführtes Bargeld befand. Die Täter entkamen damit in Richtung Meckerstraße; eine Fahndung der Polizei verlief bislang noch ohne Erfolg. Allerdings konnten Spuren gesichert werden, deren Auswertung andauert.

Der Verletzte wurde durch einen hinzugerufenen RTW in ein Krankenhaus transportiert.

Jetzt sucht die Polizei nach den beiden flüchtigen Tätern, die als dunkelhäutige Afrikaner beschrieben werden. Einer der Tatverdächtigen ist 185 bis 195 Zentimeter groß und sehr dünn. Er trug eine längere, khakifarbene Jacke und schwarze Sportschuhe; er wird auf 25 bis 35 Jahre geschätzt. Sein Mittäter, dessen Alter zwischen 30 und 40 Jahre geschätzt wird, trug auffällige, gut zehn Zentimeter lange Dreadlocks, die an den Spitzen hell gefärbt waren, dazu einen "Ziegenbart", eine rote Steppjacke und rot-weiße Sportschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Dürener Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen.

